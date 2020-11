Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken am Steuer

Neustadt/ OrlaNeustadt/ Orla (ots)

Am 31.10.2020 gegen 03:30 Uhr führten die Beamten der Polizeiinspektion Saale- Orla mit einem Opel Corsa in der Arnshaugker Straße in Neustadt/ Orla eine Verkehrskontrolle durch. Beim 20- jährigen Fahrer wurde im Rahmen der Kontrolle ein Alkoholwert von 1,16 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden, eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößeck realiert und der Führerschein sichergestellt.

