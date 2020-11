Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall auf B89

SonnebergSonneberg (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, gegen 23:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B89, Kreuzung "An der Müß". Ein 25 jähriger Fahrzeugführer befuhr die B89 in Richtung Frankenblick. Der 22 jährige Unfallverursacher berfuhr die Straße "An der Müß" aus Richtung Marktkauf kommend und wollte am Unfallort die B89 queren. Dabei missachtete er den vorfahrtsbrechtigten Geschädigten und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurden der Verursacher selbst schwer, sein Beifahrer sowie der zweite Fahrzeugführer leicht verletzt.

Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten.

