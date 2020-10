Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gebäude in Schleiz besprüht

SchleizSchleiz (ots)

Am 28.10.2020 wurde in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr die Hausfassade von einem Vereinsgebäude in der Schleizer August-Bebel-Straße beschädigt. Der oder die Täter besprühten die Wand in schwarzer Farbe mit dem Schriftzug "NZS BXN". Die Schadenshöhe lässt sich gegenwärtig noch nicht beziffern. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663/431-0 entgegen.

