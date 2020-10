Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung mit vielen Verstößen

GefellGefell (ots)

Bereits am Montag, dem 26.10.2020, führten Beamte der LPI Saalfeld im Rahmen von Schwerpunkt-Geschwindigkeitskontrollen eine Messung in Gefell durch. Im Bereich der Hofer Straße, 30 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit, passierten in der Messzeit von 10-16 Uhr zahlreiche Fahrzeugführer den Kontrollpunkt. Es wurden 87 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wobei der Großteil der Verkehrsteilnehmer mit einem Verwarngeld davon kommt. Acht Temposünder müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen- die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 62 km/h. Dieser Fahrzeugführer entkam nur knapp einem Fahrverbot, muss jedoch mit einer empfindlichen Geldbuße sowie einem Punkt beim Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.

