Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigung an PKW gesucht

Rudolstadt/SchwaraRudolstadt/Schwara (ots)

Die Polizei Saalfeld sucht zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen dringend Zeugen. Die beiden PKW, ein VW und ein Skoda, standen auf dem Kaufland- Parkplatz in Rudolstadt/Schwarza in der Nähe der Leergutannahme. Im Tatzeitraum am Dienstag, 27.10.2020, zwischen 13:00 bis 20:00 Uhr, schlug ein/e bislang Unbekannte/r die Heckscheiben beider Fahrzeuge, vermutlich mit einem Stein, ein. Aus den Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren an den betroffenen Fahrzeugen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

