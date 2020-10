Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Yamaha-Fahrer stürzt - 1,76 Promille

SonnebergSonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen, kurz vor 01 Uhr, bemerkte ein Anwohner aus Sonneberg zunächst ein in der Bismarckstraße fahrendes Motorrad und nahm kurz darauf einen lauten Knall und anschließend Geschrei einer Person wahr. Die Beamten stellten daraufhin einen 17-Jährigen Sonneberger fest, welcher in einer Linkskurve im Bereich der Wehdstraße die Kontrolle über sein Krad verloren hatte und gegen eine Leitplanke geprallt war. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat verantworten, an seiner Yamaha entstand Sachschaden.

