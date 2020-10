Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligter gesucht- Erneuter Zeugenaufruf!

Rudolstadt (ots)

Bereits am 14.10.2020 kam es in der Kaspar-Schulte-Straße / Kreuzung Schloßstraße gegen 11:22 Uhr zu einem Unfall (am 16.10.2020 wurde bereits polizeilich berichtet). Eine 36-jährige HYUNDAI-Fahrerin kollidierte mit einem anderen Pkw. Im Nachgang verständigten sich beide Fahrzeugführer, dass man den Unfall polizeilich protokollieren lässt. Diesbezüglich wird der weitere Unfallbeteiligte, bei dem es sich offensichtlich um einen älteren Herren handelt, gebeten, sich umgehend beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 zu melden. Zusatz: Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich beim gesuchten Fahrzeug um einen grauen/silbernen Mini-Van gehandelt haben könnte, welcher einen Schaden an der Beifahrerseite aufweist. Der Fahrer wird als etwa 70-Jähriger Herr beschrieben, zudem befand sich eine weibliche Beifahrerin mit im Fahrzeug. Sowohl der beschriebene Fahrzeugführer als auch seine Beifahrerin werden gebeten, sich dringend bei der Saalfelder Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell