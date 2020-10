Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Personen zu Graffiti-Schmierereien festgestellt

Lichstedt/Rudolstadt (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Bürger mehrere Personen im Bereich der L 1048, Abfahrt Lichstedt/Groschwitz, welche an einer Brücke Graffiti anbrachten. Kurz vor Eintreffen des Funkstreifenwagens am Einsatzort flüchtete die Gruppe. Unverzüglich wurden durch benachbarte Dienststellen Streifenwagen zur Halteranschrift entsandt und in die Fahndung mit eingebunden. Schließlich jedoch konnte das Fahrzeug durch Beamte der LPI Saalfeld im Gegenverkehr mit vier Insassen festgestellt. Im Fahrzeug wurden tatrelevante Gegenstände aufgefunden, sodass die Personen für weiterführende Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht wurden. Zudem wurde noch ein weiteres verdächtiges Fahrzeug am Einsatzort festgestellt, sodass Beamte der Kriminalpolizeiinspektion umfangreiche Maßnahmen der Spurensicherung sowie Vernehmungen durchführten. Gegen eine Frau sowie drei Männer im Alter zwischen 21 bis 22 Jahren (alle deutsche Staatsangehörigkeit) aus den Bereichen Jena, Saalfeld und Bad Blankenburg wurden Strafanzeigen gefertigt. Sie müssen sich wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti mit Fanbezug des FC Carl-Zeiss-Jena verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell