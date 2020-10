Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fundfahrräder vom Wochenende

Saalfeld (ots)

Am 23.10.2020 wurde in den Abendstunden ein unangeschlossenes lilafarbenes Damenrad der Marke Scirocco festgestellt. Zum Zwecke der Eigentumssicherung wurde das Fahrrad sichergestellt.

Ein weiteres herrenloses und nicht angeschlossenes Herrenrad wurde am 24.10.2020 durch die Polizei in Sonneberg, in der Gustav-König-Straße sichergestellt. Laut Zeugenangaben stand dieses bereits mehrere Tage am Fundort. Es handelt sich um ein graues Herrenrad (Hersteller nicht bekannt). Als auffälliges Erkennungsmerkmal ist das Fehlen der Hinterradbremse sowie der Griffe zu benennen.

Wer Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer der genannten Fahrräder machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

