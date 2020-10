Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung Fahrzeug geführt

Saalfeld (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 00:30 Uhr in Königsee stellten die Beamten bei einem VW-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigte die Vermutung und ergab einen Wert von 0,72 Promille, so dass eine weitere gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und ein OWi-Verfahren eingeleitet wurde.

