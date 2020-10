Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßensperrung übersehen

Kaulsdorf (ots)

Ein 82-jähriger Hondafahrer befuhr am Freitag gegen 15:00 Uhr die B 85 von Saalfeld kommend in Richtung Kaulsdorf und übersieht dabei am Abzweig Fischersdorf die aufgestellte Verkehrsleittechnik zur Sperrung der Bundesstraße. In der Folge fährt er mit seinem Fahrzeug gegen die Warnbake und einem Verkehrszeichen, so dass ein Gesamtschaden von zirka 3000 Euro entstand.

