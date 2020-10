Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung gestürzt

Königsee (ots)

Am Freitag gegen 22:45 Uhr befuhr ein 30-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike die Landstraße von Königsee kommend in Richtung Oberschöblingen, als nach eigenen Angaben die Kette vom Antriebsritzel sprang und sich verklemmte, so dass er stürzte und sich dabei leichte Schürfwunden an der Hand zu zog. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass ein Alkoholtest durchgeführt wurde, der einen Wert von 1,97 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen den Radfahrer ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

