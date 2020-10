Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 26 Jahre altes Versicherungskennzeichen an Moped festgestellt

Schleiz (ots)

Am 24.10.2020 wurde gegen 13:45 Uhr ein 33-jähriger Moped-Fahrer in Pößneck kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten auf, dass an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1994 angebracht war. Weiterhin besaß der junge Mann keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

