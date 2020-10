Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Fahren mit gestohlenem Fahrrad telefoniert und Betäubungsmittel im Gepäck gehabt

Sonneberg (ots)

Der amtsbekannte 18-jährige fiel Polizeibeamten am Freitagabend auf, weil er während des Fahrradfahrens in der Schleicherstraße in Sonneberg telefonierte. Diese Ordnungswidrigkeit sollte verfolgt werden woraufhin der junge Mann angesprochen wurde. Daraufhin händigte er den Beamten ungefragt eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Bei der Überprüfung des von ihm geführten Fahrrades kam zudem heraus, dass es sich hierbei um Diebesgut handelte. Der 18-jährige musst fortan zu Fuß weiter, die Betäubungsmittel bekam er natürlich nicht zurück. Sein Telefonat konnte nun aber fortsetzen.

