Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter stiehlt Bier aus Kellerverschlag

Sonneberg (ots)

In der Zeit vom 22.10. bis zum 23.10.2020 wurden aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses im Wolkenrasen zwei Kästen Bier entwendet. Der Täter entfernte dazu einfach einzelne Holzlatten des Verschlages und kam so an das Beutegut. Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675/875-0 entgegen.

