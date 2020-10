Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti in der Innenstadt

Sonneberg (ots)

In der Nacht vom Freitag zu Samstag sind Unbekannte im Bereich der Coburger Straße / Gustav-König-Straße umhergezogen und haben diverse Hausfassaden mit Schriftzügen beschmiert. Hierzu benutzten sie blaue, weiße und gelbe Farbe. Neben teils unbewohnten Häusern beschädigten sie so auch bewohnte oder gar frisch renovierte Häuser. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden, da noch nicht alle Geschädigten bekannt sind. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich in der Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675/875-0 zu melden.

