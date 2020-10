Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei alkoholisierte Radfahrer stürzen mit ihren Rädern vor Polizeibeamten

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend stürzten in Pößneck unabhängig voneinander zwei Radfahrer aufgrund ihrer Alkoholisierung - und kamen unweit von Polizeibeamten zum Liegen. Zunächst fuhr ein 52-Jähriger kurz vor 20 Uhr Im Lutschgen in Pößneck mit seinem Rad vor einem Streifenwagen und kam plötzlich zu Fall- mit 1,67 Promille. Der Radfahrer blieb unverletzt, es kam zu keiner Kollision zwischen Fahrrad und Streifenwagen. Knapp eine Stunde später, am Markt in Pößneck, stürzte ebenfalls ein 29-Radfahrer vor den Augen der Beamten- der junge Mann hatte 2,21 Promille. Auch er blieb unverletzt. Beide Herren wurden jeweils zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Pößneck verbracht und müssen mit entsprechenden Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell