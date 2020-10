Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spitzenreiter passiert Geschwindigkeitsmessung mit 84 km/h innerorts

Quittelsdorf (ots)

Auch in der Ortslage Quittelsdorf führten Beamte der LPI Saalfeld am Donnerstagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung durch. Höhe der Bußhaltestelle in Richtung Königsee passierten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die Messstelle- 70 von ihnen mit überhöhter Geschwindigkeit. In 64 Fällen waren die Geschwindigkeiten leicht überhöht, sodass Verwarngeldverfahren eröffnet worden. Die übrigen Verstöße wurden mit Bußgeldverfahren belegt- der schnellste Verkehrsteilnehmer war bei erlaubten 50 km/h mit 84 km/h unterwegs, sodass ihn neben einem empfindlichen Bußgeld auch Punkte beim Verkehrszentralregister in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten.

