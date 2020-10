Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 144 km/h bei erlaubten 100 km/h

Friesau/Bad Lobenstein (ots)

Am Donnerstagvormittag führten Beamte der LPI Saalfeld eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 1095, Ortsumfahrung Friesau in Fahrtrichtung Bad Lobenstein durch. Bei erlaubten 100 km/h stellten die Beamten in vier Stunden 32 Geschwindigkeitsverstöße fest, wovon 19 mit Verwarngeldern sanktioniert werden. Gegen 13 Fahrzeugführer werden Bußgeldverfahren eingeleitet- die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 144 km/h. Vermutlich kommt auf diesen Fahrzeugführer neben einem hohen Bußgeld auch ein Punkt beim Verkehrszentralregister in Flensburg dazu.

