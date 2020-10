Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 13-Jähriger bedroht 8-Jährigen mit Einhandmesser

Ranis (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass ein 8-jähriger Junge aus Ranis von einem weiteren Kind bedroht wurde. Eine Befragung der beiden durch die eingesetzten Beamten ergab dann folgendes: Aus einem banalen Streit heraus hielt der tatverdächtige, 13-Jährige aus Ranis dem 8-Jährigen ein Einhandmesser in Richtung seines Halses und steckte das Messer im Anschluss wieder ein. Im Beisein der Beamten entschuldigte sich der Ältere bei dem Jüngeren - die Kinder wurden an die Eltern übergeben. Das laut dem Waffengesetz verbotene Messer zogen die Beamten ein. Da der Tatverdächtige unter 14 Jahre alt ist gilt er vor dem Gesetz als strafunmündiges Kind.

