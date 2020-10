Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Langenorla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 14:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel die Landstraße 1108 von Freienorla in Richtung Langenorla. Er fuhr hinter einem Lkw und einem Pkw. Auf einer langen Geraden setzte er zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Als er auf Höhe des anderen Pkw war, setzte dieser ebenfalls zum Überholen an, wobei er den Opel wohl übersah. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, überholte der Pkw noch den Lkw und verschwand. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunkelgrünen Skoda Ocatvia handeln. Dieser wurde hinten links stark beschädigt. Das Kennzeichen könnte den Kreiskenner "SHK" haben, dies ist jedoch nicht gesichert. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet um Hinweise zu dem Verrsacher unter folgender Telefonnummer: 03663/4310.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell