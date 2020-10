Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: BMW mit rasanter Fahrweise - Zeugen gesucht

Plothen, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung die L2349 aus Richtung Plothen kommend in Fahrtrichtung Dittersdorf. Hierbei überholte ein schwarzer BMW den Funkstreifwagen und setzte mit überhöhter Geschwindigkeit die Fahrt fort. In der Folge verstieß der Fahrer im Kurvenbereich gegen das Rechtsfahrgebot. Es wurde versucht den Fahrer mittels Anhaltesignals des Funkstreifenwagens zum Anhalten aufzufordern. Dieser Aufforderung kam der Fahrer vorerst nicht nach. Aufgrund eines vorausfahrenden, langsamen Kleintransporters und der Verkehrslage musste der BMW-Fahrer die Geschwindigkeit verringern. Somit gelang des den Polizeibeamten den Fahrer zu stoppen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß § 315 d (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet. Zeugen, welche die rasante Fahrweise beobachtet haben und der Fahrer des Kleintransporters werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 in Verbindung zu setzen.

