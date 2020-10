Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer schwer verletzt

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12:50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die L1077 von Linda in Richtung Neustadt an der Orla. In einer steilen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er die Böschung hinunter und stürzte schließlich im angrenzenden Feld. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

