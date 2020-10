Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenfund nach Durchsuchungsbeschluss

Rudolstadt (ots)

Am Dienstagvormittag durchsuchten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld eine Wohnung in der Stiftsgasse in Rudolstadt. Gegen den einschlägig vorbestraften 46-jährigen Rudolstädter war im Vorhinein ein Durchsuchungsbeschluss seiner Räumlichkeiten ergangen- und die Beamten wurden fündig. Auf dem Dachboden in einem Safe versteckt fanden sie nicht geringe Mengen (über 100g) Methamphetamin sowie weiteres, szenetypisches Zubehör. Im Laufe des Mittwochs erfolgt die Haftvorführung des Beschuldigten beim Amtsgericht Gera- es wird nachberichtet.

