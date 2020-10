Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer fährt unter Alkoholeinfluss Fußgänger an

Neufang/Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend wurde eine Verkehrsunfallflucht mit einem verletzen Fußgänger in Neufang im Landkreis Sonneberg gemeldet. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr kurz nach 22 Uhr die Straße Am Stadtberg und kollidierte mit einem Fußgänger, indem er ihn mit dem Außenspiegel am Rücken touchierte. Weiterhin fuhr der Fahrzeugführer in Schlangenlinien gegen eine Baustellenbake und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Der 15-jährige Fußgänger wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Durch das Kennzeichen konnte der Beschuldigte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 49-jährigen Renault-Fahrer einen Wert von 1,36 Promille. Das entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.

