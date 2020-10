Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche bereits Ende letzter Woche geschah. Von Donnerstag, 15.10.2020, gegen 21 Uhr, bis Freitagmorgen, 16.10.2020, gegen 04 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem geparkt abgestellten PKW auf dem Parkplatz in der Knochstraße zusammen. Der blaue VW Sharan stand in der Nähe der Ausfahrt zur Käthe-Kollwitz-Straße und wies, als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, Unfallspuren in Form von Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite sowie einen defekten, rechten Außenspiegel auf. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

