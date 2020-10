Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Angelausrüstung aus Wohnwagen

Bad Blankenburg (ots)

In den vergangenen zwei Wochen brachen Unbekannte in einen geparkt abgestellten Wohnwagen in Bad Blankenburg ein. Der Geschädigte hatte diesen (Modell HP 500, Rudolstadt-Kreiskennung) am 4. Oktober 2020 auf dem Parkplatz in der Gustav-Töpfer-Straße abgeparkt und musste am vergangenen Wochenende feststellen, dass ein oder mehrere Täter die Eingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren eine komplette Angelausrüstung im Wert von etwa 3000 Euro entwendet hatten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

