Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster aus Saalfeld wohlbehalten aufgefunden

Saalfeld (ots)

Der seit dem vergangenen Freitag vermisste 83-Jährige aus Saalfeld/Saale konnte am 18.10.2020 durch Kräfte der Regensburger Polizei am dortigen Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde durch die Kräfte vor Ort an Familienangehörige übergeben.

