Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibeamten gebissen

Schleiz (ots)

Der Rettungsdienst sowie die Polizei warem am 18.10.2020 gegen 15:00 Uhr im Bereich Linda bei Neustadt/Orla im Einsatz. Hier hatte ein 32-Jähriger eine unbekannte Menge an Fliegenpilzen konsumiert, was zu einer Psychose bei dem Mann führte. Dieser drohte mit einer Axt die Einrichtung des Elternhauses zu zerstören und sollte zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Bei der Festnahme wehrte sich dieser heftig und biss einen Beamten in den Finger. Der Mann konnte folglich überwältig werden und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der Beamte wurde leicht verletzt, die Bisswunde musste ärztlich versorgt werden. Mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

