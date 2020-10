Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken im Straßengraben gelandet

Schleiz (ots)

Eine 62-jährige Frau befuhr am 16.10.2020 gegen 22:20 Uhr mit ihrem Pkw VW die L3002 von Gefell kommend in Richtung Schleiz. Kurz vor dem Abzweig nach Göttengrün kam diese nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,72 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach einer Blutentnahme wurde die volltrunkene Frau ihrem Ehemann übergeben, ihren Führerschein musste sie vor Ort abgeben.

