Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer durch Reizstoffspray verletzt

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020 gegen 19:50 Uhr, sprühte ein unbekannter Täter in der Sonneberger Innenstadt einem 15-jährigen Mopedfahrer Reizstoff ins Gesicht. Weiterhin wurden aus der Gruppe, welcher der Täter angehörte, Bierflaschen in Richtung zwei weiterer Mopedfahrer geworfen. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, sowie gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

