LPI-SLF: Hauswände besprüht

Rudolstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht vom Freitag zum Samstag in Rudolstadt, Cumbach mehrere Häuser beschädigt. Der Täter brachte mittels unbekannten, vermutlichen Sprühgegenstand, eine unbekannte, ölige Substanz an insgesamt vier Hausfassaden in der Cottastraße an. Es entstand Sachschaden in einer ungefähren Höhe von 10.000 EUR, da sich die angebrachte Substanz nicht ohne weiteres beseitigen lässt. Personen, die Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

