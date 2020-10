Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind verletzt

Haufeld (ots)

Am Samstag befuhr gegen 16:00 Uhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Quad einen Feldweg beim "Steinbruch" Haufeld, nahe der dortigen Motocross-Strecke. Mit auf dem Quad saß ein 8-jähriges Kind. Während der Fahrt über den unbefestigten, wetterbedingt stark verschlammten Weg, kam der Quadfahrer in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und fiel zusammen mit dem Kind vom Fahrzeug. Durch den Sturz wurden beide Personen verletzt und wurden nach medizinischer Begutachtung vor Ort zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

