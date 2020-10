Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligter gesucht

Pößneck (ots)

Am 11.10.2020 kam es gegen 20:40 Uhr in der Gerberstraße / Brauhausgasse zu einer Kollision zwischen einem Rad- und einem Pkw-Fahrer. Nachdem sich der Fahrer (ca. 30 - 40 Jahre, ca. 178 cm groß, kurze Haare, langer Bart, blaue Arbeitsjacke) des vermeintlichen weißen SKODA Kombi (weiterhin Frau auf Beifahrersitz) nach dem Befinden des gestürzten Radfahrers erkundigte und dieser mitteilte, dass alles in Ordnung ist, setzte er seine Fahrt fort. Dieser wird gebeten sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431 0 zu melden.

