Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit drei beteiligten Pkw und zwei Verletzten

Saalfeld (ots)

Am gestrigen frühen Nachmittag befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw TOYOTA die Pfortenstraße in Richtung Melanchthonstraße. An einer Kreuzung mißachtete er offensichtlich die Vorfahrt und es kam zur Kollison mit einem Pkw RENAULT und einem VW-Kleinbus. Die Beifahrerin des Unfallverursachers und Mitinsassin des RENAULT wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der TOYOTA und der REANULT wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Im Zeitraum von ca. 2 Stunden kam es im Bereich der Unfallstelle zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

