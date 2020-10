Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kradfahrer begeht Unfallflucht

Föritztal/ Schwärzdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 7:25 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Kreisstraße aus Richtung Neuhaus-Schierschnitz in Richtung Sonneberg. An der Einmündung Schwärzdorf missachtete ein Krad die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setze der Kradfahrer seine Fahrt ungehindert fort. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht wurden aufgenommen. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

