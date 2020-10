Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken von Straße abgekommen

Saalfeld (ots)

Gestern Abend befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw Ford MUSTANG die sogenannte "Brauhaus-Kreuzung" in der Pößnecker Straße. Hier verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen angrenzenden Gartenzaun. Es entstand Sachschaden am Pkw, sowie am Holzzaun. Der Ford musste abgeschleppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,63 Promille. Eine Blutentnahme und Anzeigenerstattung waren die Folge.

