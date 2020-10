Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb nutzt Moment der Unaufmerksamkeit aus - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 13 Uhr wurde eine 76-jährige Dame Opfer eines Diebstahls. Während sie auf dem Bürgersteig in der Cuno-Hoffmeister-Straße ihre Handtasche neben sich abstellte und sich die Schuhe band näherte sich von hinten ein Mann, nahm die Geldbörse aus der Tasche und flüchtete mit dieser in Richtung Robert-Hartwig-Straße. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

- 180 cm groß - normale Statur - bekleidet mit schwarzer Jacke - Alter unbekannt

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, insbesondere zum Täter, machen? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

