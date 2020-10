Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Kirchhasel / B88 (ots)

Gestern morgen befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw die B88 aus Richtung Kirchhasel kommend in Richtung Rudolstadt und wollte nach links in ein Gewerbegebiet abbiegen. Hier kam ihm ein 56-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus Richtung Rudolstadt entgegen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschens erfolgte der Einsatz eines Gutachters. Durch einen Polizeihubschrauber wurden Luftbildaufnahmen der Unfallstelle gefertigt.

