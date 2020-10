Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb zückt Messer

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tag wurden in den Mittagsstunden zwei Ladendiebe in einem Supermarkt in Saalfeld festgestellt. Dabei wehrte sich ein 23-Jähriger, zückte ein Taschenmesser und flüchtete. Er konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der 16- und 23-Jährige wieder entlassen.

