Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spiegel beschädigt und verbotswidrig weitergefahren

Schleiz (ots)

Am 13.10.2020 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Kfz- Fahrer mit seinem Kfz die Ernst- Thälmann- Straße in Schleiz. Auf Höhe der Hausnummer 5b streifte der Pkw- Fahrer mit seinem Außenspiegel einen Außenspiegel eines abgeparkten Skoda Fabia. Hierbei ging der Spiegel des Skoda zu Bruch. Der Pkw- Fahrer hielt jedoch nicht an und kam seiner Fest- und Vorstellungspflicht nicht nach. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Telefonnummer 036634-310.

