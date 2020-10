Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Manipuliertes Moped festgestellt

Pößneck (ots)

Am gestrigen Mittag kam Polizeibeamten ein in der Neustädter Straße in Pößneck abgeparktes Moped der Marke SIMSON eigenartig vor. Bei genauerem Hinsehen stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen verfälscht war, sowie offensichtlich weitere Veränderungen (z. B. ein größerer Zylinder, modifizierte Auspuffanlage) an dem Moped durchgeführt wurden. Gegen den Eigentümer wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

