Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrerin verletzt

Pößneck/B281 (ots)

Am gestrigen Nachmittag befuhr eine 42-jährige SEAT-Fahrerin die B281 in Fahrtrichtung Pößneck. Höhe Abzweig Neustädter Straße mussten zwei weitere Pkw an einer roten Ampel halten. Die Frau übersah dies offensichtlich, kollidierte mit dem hinteren Pkw und schob diesen auf den davor befindlichen Pkw. Dabei verletzte sich die 42-Jährige und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

