Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrerin bei Kollision mit Traktor schwer verletzt

Möschlitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 15-jährige Mopedfahrerin die Ortslage Möschlitz in Fahrtrichtung Schleiz. In einer steilen Rechtskurve kam ihr ein Traktor entgegen. Die Mopedfahrerin bremste vermutlich zu stark, kam zu Fall und rutschte mit ihrem Moped unter das Hinterrad des Traktors. Hierbei verletzte sie sich schwer an den Beinen und musste mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen werden. Der 20-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Am Moped entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Am Traktor entstand nur geringer Sachschaden, er blieb fahrbereit.

