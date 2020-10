Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad vor NORMA entwendet - Zeugen gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 07.10.2020 schloss ein 50-jähriger Mann sein Fahrrad gegen 18:30 Uhr vor dem Norma am Fahrradständer an und begab sich in den Markt zum Einkaufen. Als er kurze Zeit später wieder aus dem Markt kam, musste er feststellen, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 300 Euro. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen des Diebstahls sich personlich in einer Dienststelle oder unter 03663/4310 zu melden.

