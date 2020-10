Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rollstuhlfahrer nach Sachbeschädigung gesucht - Zeugenaufruf

Sonneberg (ots)

Bereits am 25.09.2020 kam es in der Bahnhofstraße im Bereich des "Stadtparkhüttlas" zu einer Sachbeschädigung an einem VW T 6. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines elektrisch selbstfahrenden Rollstuhls. Es soll sich um einen schlanken, ca. 50-60 Jahre alten Mann mit grau-weißen Haaren und Vollbart handeln. Auffällig ist eine rot-braune Hautverfärbung (ähnlich eines Muttermals) im Gesicht des Mannes im Bereich der Wange. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750.

