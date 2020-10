Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt endet mit Überschlag

Steinach (ots)

Am Samstag gegen 15.20 Uhr befuhr ein 40-jähriger mit seinem PKW die Hämmerer Ebene in Richtung Steinach. In einer Linkskurve kam er mit seinem Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen Telefonmast, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der beim Unfall verletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 3,17 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Telefonmast beträgt etwa 7000 Euro.

