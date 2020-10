Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag, dem 09.10.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es in Saalfeld im Bereich der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Die 63 jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr die Industriestraße und beabsichtigte, in die Paul-Auerbach-Straße nach links abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein weiteres Fahrzeug die Paul-Auerbach-Straße und wollte nach rechts in die Industriestraße abbiegen. Dabei kam dieses Fahrzeug zu weit nach links und touchierte den Seat an der gesamten linken Fahrzeugseite. Danach verließ der Unfallbeteiligte pflichtwidrig die Unfallstelle. An dem Seat entstand ein Schaden von ca. 3000,- Euro. Bei dem anderen Unfallbeteiligten könnte es sich um einen grauen Pkw Skoda gehandelt haben. Am Steuer des Fahrzeuges saß vermutlich ein älterer Herr. Das Verursacherfahrzeug müsste demzufolge Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03671/ 56-0 zu melden.

