Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogendealer gefasst

LPI Saalfeld/Gera/Schleiz (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 21-jähriger Mann in Gera kontrolliert. Dabei fanden die Beamten bei der Person ca. 400 Gramm Marihuana und ca. 10 Gramm Methamphetamin ("Crystal") auf. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des in Schleiz lebenden Mannes wurde Bargeld in Höhe von ca. 10000,- Euro und eine geringe Menge Drogen festgestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

