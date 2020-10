Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 152 km/h bei erlaubten 100 km/h außerorts - Spitzenreiter bei Geschwindigkeitsmessung

B281/ Neustadt a.d.Orla (ots)

Am vergangenen Mittwoch überwachten Beamte der LPI Saalfeld die Geschwindigkeitseinhaltung auf der B 281/ Ortsumfahrung zwischen Neunhofen und Neustadt an der Orla in Fahrtrichtung Gera. Bei zulässigen 100 km/h wurden in acht Stunden knapp 1400 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 182 Geschwindigkeitsvestöße festgestellt- überwiegend im Verwarngeldbereich. Es wurden 64 Bußgeldverfahren eingeleitet, woraus sich drei Fahrverbote ergaben. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 152 km/h. Nach Abzug der Toleranz erwarten den Spitzenreiter vermutlich neben einer Geldstrafe zwei Punkte beim Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.

